Animation Les contes du mercredi Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) La Rochelle
Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-02-18 11:00:00
fin : 2026-02-18 11:30:00
2026-02-18 2026-02-25
Retrouvez Yolaine Machet, Julia Douny-Guyot, Alexandra Castagnetti, Muriel Etcheber, Fred Billy et Fred Leblanc, conteuses et conteurs professionnels pour un voyage imaginaire au pays des histoires..
Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71
English : Event Les contes du mercredi
Join professional storytellers Yolaine Machet, Julia Douny-Guyot, Alexandra Castagnetti, Muriel Etcheber, Fred Billy and Fred Leblanc on an imaginary journey through the land of stories…
