Animation Les contes du mercredi

Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-02-18 11:00:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

2026-02-18 2026-02-25

Retrouvez Yolaine Machet, Julia Douny-Guyot, Alexandra Castagnetti, Muriel Etcheber, Fred Billy et Fred Leblanc, conteuses et conteurs professionnels pour un voyage imaginaire au pays des histoires..

English : Event Les contes du mercredi

Join professional storytellers Yolaine Machet, Julia Douny-Guyot, Alexandra Castagnetti, Muriel Etcheber, Fred Billy and Fred Leblanc on an imaginary journey through the land of stories…

