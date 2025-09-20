Animation Les histoires du samedi Médiathèque Michel Crépeau (La bulle Niveau 0) La Rochelle

Animation Les histoires du samedi Médiathèque Michel Crépeau (La bulle Niveau 0) La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Animation Les histoires du samedi

Médiathèque Michel Crépeau (La bulle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-09-20

Retrouvez les méli-mélo d’histoires, méli-mélodies et histoires bilingues.

.

Médiathèque Michel Crépeau (La bulle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71

English : Event Les histoires du samedi

Find out more about méli-mélo stories and bilingual stories.

German : Veranstaltung Les histoires du samedi

Finden Sie die Meli-mélo d’histoires und zweisprachige Geschichten.

Italiano :

Scoprite di più sulle storie méli-mélo, sulle méli-mélodies e sulle storie bilingue.

Espanol : Evento Les histoires du samedi

Más información sobre los cuentos méli-mélo y los cuentos bilingües.

L’événement Animation Les histoires du samedi La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-31 par La Rochelle Tourisme