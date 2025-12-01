Animation Les Lutins de Noël et leur Cheval Montélimar

Animation Les Lutins de Noël et leur Cheval

Les Lutins de Noël arrivent… accompagnés de leur Cheval !

Ils seront en déambulation dans le centre-ville

Centre-ville de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

The Christmas Elves are coming? accompanied by their horse!

They’ll be strolling through the town center

German :

Die Weihnachtswichtel kommen? in Begleitung ihres Pferdes!

Sie werden durch das Stadtzentrum ziehen

Italiano :

Arrivano gli Elfi di Natale, accompagnati dal loro cavallo!

Andranno in giro per il centro della città

Espanol :

Llegan los duendes de la Navidad… ¡acompañados de su caballo!

Se pasearán por el centro de la ciudad

