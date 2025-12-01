Animation Les Lutins de Noël et leur Cheval Montélimar
Animation Les Lutins de Noël et leur Cheval Montélimar samedi 20 décembre 2025.
Animation Les Lutins de Noël et leur Cheval
Centre-ville de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
Les Lutins de Noël arrivent… accompagnés de leur Cheval !
Ils seront en déambulation dans le centre-ville
.
Centre-ville de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
The Christmas Elves are coming? accompanied by their horse!
They’ll be strolling through the town center
German :
Die Weihnachtswichtel kommen? in Begleitung ihres Pferdes!
Sie werden durch das Stadtzentrum ziehen
Italiano :
Arrivano gli Elfi di Natale, accompagnati dal loro cavallo!
Andranno in giro per il centro della città
Espanol :
Llegan los duendes de la Navidad… ¡acompañados de su caballo!
Se pasearán por el centro de la ciudad
L’événement Animation Les Lutins de Noël et leur Cheval Montélimar a été mis à jour le 2025-11-21 par Montélimar Tourisme Agglomération