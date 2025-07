Animation les mongolfiades Longeville-lès-Metz

Animation les mongolfiades Longeville-lès-Metz jeudi 11 septembre 2025.

Animation les mongolfiades

Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-11 00:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-11

LLes Montgolfiades reviennent à Metz ! Grâce à l’Association des Pilotes de Montgolfières de Moselle, les montgolfières s’envolent pour émerveiller petits et grands.

Décollage chaque jour vers 18h30

Et pour les lève-tôt rendez-vous à 6h30 le samedi & dimanche

Prêts à avoir la tête dans les nuages ?Tout public

Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est

English :

The Montgolfiades return to Metz! Thanks to the Association des Pilotes de Montgolfières de Moselle, hot-air balloons take to the skies to amaze young and old alike.

Take-off every day at 6:30 p.m

And for early risers: 6:30 am on Saturday & Sunday

Ready to get your head in the clouds?

German :

Die Montgolfiades kehren nach Metz zurück! Dank der Association des Pilotes de Montgolfières de Moselle heben die Heißluftballons ab, um Groß und Klein in Staunen zu versetzen.

Start ist jeden Tag gegen 18:30 Uhr

Und für Frühaufsteher: Treffpunkt um 6:30 Uhr am Samstag und Sonntag

Sind Sie bereit, den Kopf in den Wolken zu haben?

Italiano :

Le Montgolfiadi tornano a Metz! Grazie all’Association des Pilotes de Montgolfières de Moselle, le mongolfiere si alzano in cielo per stupire grandi e piccini.

Decollo ogni giorno intorno alle 18.30

E per i più mattinieri: sabato e domenica alle 6.30

Pronti a mettere la testa tra le nuvole?

Espanol :

¡Las Montgolfières vuelven a Metz! Gracias a la Association des Pilotes de Montgolfières de Moselle, los globos aerostáticos surcan los cielos para maravillar a grandes y pequeños.

Despegue todos los días hacia las 18.30 h

Y para los más madrugadores: 6.30 h el sábado y el domingo

¿Listo para volar?

L’événement Animation les mongolfiades Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2025-07-28 par AGENCE INSPIRE METZ