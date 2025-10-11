Animation Les ptits monstres en action Saint-Christophe

Animation Les ptits monstres en action Saint-Christophe samedi 11 octobre 2025.

Animation Les ptits monstres en action

Chateau du Petit Mazurié 6 route du mazurié Saint-Christophe Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – EUR

gratuit pour les parents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Les Petits Monstres en action une journée Halloween magique pour les enfants avec ateliers créatifs, chasse aux trésors, surprises et fun au château du Petit Mazurié. Déguisements fortement recommandés !

.

Chateau du Petit Mazurié 6 route du mazurié Saint-Christophe 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 57 95 69 contact@bluedayevent.com

English :

Les Petits Monstres in action: a magical Halloween day for kids, with creative workshops, treasure hunts, surprises and fun at Château du Petit Mazurié. Disguises strongly recommended!

German :

Die Kleinen Monster in Aktion: Ein magischer Halloween-Tag für Kinder mit kreativen Workshops, Schatzsuche, Überraschungen und Spaß im Schloss Petit Mazurié. Verkleidungen werden dringend empfohlen!

Italiano :

Les Petits Monstres in azione: una magica giornata di Halloween per i bambini, con laboratori creativi, cacce al tesoro, sorprese e divertimento al Château du Petit Mazurié. Si consiglia di travestirsi!

Espanol :

Les Petits Monstres en acción: una mágica jornada de Halloween para los niños, con talleres creativos, búsquedas del tesoro, sorpresas y diversión en el Château du Petit Mazurié. Los disfraces son muy recomendables

L’événement Animation Les ptits monstres en action Saint-Christophe a été mis à jour le 2025-09-15 par La Rochelle Tourisme