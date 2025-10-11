Animation Les ptits monstres en action Saint-Christophe
Animation Les ptits monstres en action Saint-Christophe samedi 11 octobre 2025.
Animation Les ptits monstres en action
Chateau du Petit Mazurié 6 route du mazurié Saint-Christophe Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – EUR
gratuit pour les parents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 17:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Les Petits Monstres en action une journée Halloween magique pour les enfants avec ateliers créatifs, chasse aux trésors, surprises et fun au château du Petit Mazurié. Déguisements fortement recommandés !
Chateau du Petit Mazurié 6 route du mazurié Saint-Christophe 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 57 95 69 contact@bluedayevent.com
English :
Les Petits Monstres in action: a magical Halloween day for kids, with creative workshops, treasure hunts, surprises and fun at Château du Petit Mazurié. Disguises strongly recommended!
German :
Die Kleinen Monster in Aktion: Ein magischer Halloween-Tag für Kinder mit kreativen Workshops, Schatzsuche, Überraschungen und Spaß im Schloss Petit Mazurié. Verkleidungen werden dringend empfohlen!
Italiano :
Les Petits Monstres in azione: una magica giornata di Halloween per i bambini, con laboratori creativi, cacce al tesoro, sorprese e divertimento al Château du Petit Mazurié. Si consiglia di travestirsi!
Espanol :
Les Petits Monstres en acción: una mágica jornada de Halloween para los niños, con talleres creativos, búsquedas del tesoro, sorpresas y diversión en el Château du Petit Mazurié. Los disfraces son muy recomendables
L’événement Animation Les ptits monstres en action Saint-Christophe a été mis à jour le 2025-09-15 par La Rochelle Tourisme