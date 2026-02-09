Animation LES RIVIÈRES À LA LOUPE Évellys

Animation LES RIVIÈRES À LA LOUPE

Médiathèque de Naizin Évellys Morbihan

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-18

2026-04-01

Avec Les Petits Débrouillards, de 10 à 12h. Venez réaliser des expériences et manipulations autour de plusieurs maquettes pour comprendre le fonctionnement des cours d’eau, comment les protéger et s’adapter aux aléas climatiques. Sur inscription auprès des médiathèques, limité à 12 familles (enfants de 6 à 12 ans). .

Médiathèque de Naizin Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 44 25

