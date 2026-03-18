Animation Les secrets du compost Explorer la vie du sol par le dessin scientifique Comm’on lab La Rochelle université La Rochelle

Animation Les secrets du compost Explorer la vie du sol par le dessin scientifique

Comm’on lab La Rochelle université 2 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier de médiation scientifique à travers le dessin scientifique, venez découvrir le rôle des organismes décomposeurs dans la transformation de la matière organique et le formation de l’humus

.

Comm’on lab La Rochelle université 2 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 huonmathilde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Scientific mediation workshop: through scientific drawing, discover the role of decomposer organisms in the transformation of organic matter and the formation of humus

L’événement Animation Les secrets du compost Explorer la vie du sol par le dessin scientifique La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Nous La Rochelle