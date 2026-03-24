Animation les secrets du karst

Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Animation les secrets du karst (atelier pédagogique sur la géologie exceptionnelle du massif de La Pierre Saint-Martin). À partir de 10 ans. .

Maison de la Pierre Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 81 51 23

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English : Animation les secrets du karst

L’événement Animation les secrets du karst Arette a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn