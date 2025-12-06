Animation Licorne à la piscine Espace Pierre Talagrand Dole
Animation Licorne à la piscine Espace Pierre Talagrand Dole samedi 6 décembre 2025.
Animation Licorne à la piscine
Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
Date(s) :
2025-12-06
L’animation “Licorne” arrive à la piscine !
Le samedi 6 décembre, plongez dans un après-midi féerique à la piscine !
Petits et grands sont invités à partager un moment magique autour de notre mascotte licorne jeux aquatiques, danses et gourmandises vous attendent.
? Au programme
– 15h00 Chorégraphie magique venez danser avec la licorne !
– 15h30 Aquagym de la licorne un moment fun et sportif
– 16h00 Course en bouée licorne
– 16h30 Chorégraphie magique
– 16h30 à 19h30 Maquillage & borne photo pour immortaliser ce moment
? Tarifs
– Moins de 7 ans 5 €
– 7 à 16 ans 12 € (10 € pour les adhérents)
– Adultes accompagnateurs tarif entrée piscine
?? Places limitées réservation obligatoire à l’accueil de l’Espace Pierre Talagrand
Jeux aquatiques, musique, gourmandises et beaucoup de bonne humeur seront au rendez-vous.
Ne manquez pas cette journée enchantée… et venez danser avec la licorne ! .
Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr
