Animation Licorne à la piscine Espace Pierre Talagrand Dole

Animation Licorne à la piscine

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 18:30:00



2025-12-06

L’animation “Licorne” arrive à la piscine !

Le samedi 6 décembre, plongez dans un après-midi féerique à la piscine !

Petits et grands sont invités à partager un moment magique autour de notre mascotte licorne jeux aquatiques, danses et gourmandises vous attendent.

? Au programme

– 15h00 Chorégraphie magique venez danser avec la licorne !

– 15h30 Aquagym de la licorne un moment fun et sportif

– 16h00 Course en bouée licorne

– 16h30 Chorégraphie magique

– 16h30 à 19h30 Maquillage & borne photo pour immortaliser ce moment

? Tarifs

– Moins de 7 ans 5 €

– 7 à 16 ans 12 € (10 € pour les adhérents)

– Adultes accompagnateurs tarif entrée piscine

?? Places limitées réservation obligatoire à l’accueil de l’Espace Pierre Talagrand

Jeux aquatiques, musique, gourmandises et beaucoup de bonne humeur seront au rendez-vous.

Ne manquez pas cette journée enchantée… et venez danser avec la licorne ! .

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr

L’événement Animation Licorne à la piscine Dole a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE