Animation littéraire Regard sur la rentrée littéraire Médiathèque Royan

Animation littéraire Regard sur la rentrée littéraire Médiathèque Royan vendredi 7 novembre 2025.

Animation littéraire Regard sur la rentrée littéraire

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Des voix que l’on a plaisir à retrouver, des récits qui nous manquaient et qu’il faut savoir écouter, de la poésie aussi pour raconter la dureté de la vie ou sa complexité…

.

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Voices that are a pleasure to rediscover, stories that we missed and that we need to listen to, poetry to tell the harshness of life or its complexity?

German :

Es gibt Stimmen, die man gerne wiedersieht, Erzählungen, die man vermisst hat und denen man zuhören muss, Poesie, die die Härte des Lebens oder seine Komplexität erzählt

Italiano :

Voci che è un piacere riascoltare, storie che ci sono sfuggite e che abbiamo bisogno di ascoltare, poesia per raccontare la durezza della vita o la sua complessità?

Espanol :

¿Voces que es un placer volver a escuchar, historias que nos hemos perdido y que necesitamos escuchar, poesía para contar la dureza de la vida o su complejidad?

L’événement Animation littéraire Regard sur la rentrée littéraire Royan a été mis à jour le 2025-10-06 par Mairie de Royan