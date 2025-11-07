Animation littéraire Regard sur la rentrée littéraire Médiathèque Royan
Animation littéraire Regard sur la rentrée littéraire Médiathèque Royan vendredi 7 novembre 2025.
Animation littéraire Regard sur la rentrée littéraire
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Des voix que l’on a plaisir à retrouver, des récits qui nous manquaient et qu’il faut savoir écouter, de la poésie aussi pour raconter la dureté de la vie ou sa complexité…
.
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Voices that are a pleasure to rediscover, stories that we missed and that we need to listen to, poetry to tell the harshness of life or its complexity?
German :
Es gibt Stimmen, die man gerne wiedersieht, Erzählungen, die man vermisst hat und denen man zuhören muss, Poesie, die die Härte des Lebens oder seine Komplexität erzählt
Italiano :
Voci che è un piacere riascoltare, storie che ci sono sfuggite e che abbiamo bisogno di ascoltare, poesia per raccontare la durezza della vita o la sua complessità?
Espanol :
¿Voces que es un placer volver a escuchar, historias que nos hemos perdido y que necesitamos escuchar, poesía para contar la dureza de la vida o su complejidad?
L’événement Animation littéraire Regard sur la rentrée littéraire Royan a été mis à jour le 2025-10-06 par Mairie de Royan