Animation locale Epicerie du Val résidence mon village Azay-le-Brûlé
Animation locale Epicerie du Val résidence mon village Azay-le-Brûlé mardi 7 avril 2026.
Animation locale Epicerie du Val
résidence mon village Cerzeau Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-24
Venez découvrir Ferdinand et ses nombreux produits locaux .
résidence mon village Cerzeau Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation locale Epicerie du Val
L’événement Animation locale Epicerie du Val Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Azay-le-Brûlé (Deux-Sèvres)
- Espace naturel sensible La carrière de Ricou Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Le Pont Romain Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Les légendes oubliées du Val de Sèvre au pont Romain Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Azay Balade Promenons-nous au fil des moulins Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Trail du Haut Val de Sèvre Azay-le-Brûlé 21 juin 2026