Animation locale Epicerie du Val résidence mon village Azay-le-Brûlé

Animation locale Epicerie du Val

résidence mon village Cerzeau Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-24

Venez découvrir Ferdinand et ses nombreux produits locaux .

résidence mon village Cerzeau Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

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English : Animation locale Epicerie du Val

L’événement Animation locale Epicerie du Val Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Haut Val De Sèvre