Animation locale Epicerie du Val avenue de la Gare Pamproux
Animation locale Epicerie du Val avenue de la Gare Pamproux mercredi 1 avril 2026.
Animation locale Epicerie du Val
avenue de la Gare Espace culturel Alain AUDIS Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Venez confectionner et déguster de savoureuses gaufres à la carotte.
Et toujours Ferdinand avec ses délicieux produits locaux. .
avenue de la Gare Espace culturel Alain AUDIS Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
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English : Animation locale Epicerie du Val
L’événement Animation locale Epicerie du Val Pamproux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Haut Val De Sèvre
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