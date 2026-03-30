Animation locale Epicerie du Val avenue de la Gare Pamproux

Animation locale Epicerie du Val Espace culturel Alain AUDIS Pamproux 2026-04-01

Animation locale Epicerie du Val avenue de la Gare Pamproux mercredi 1 avril 2026.

Animation locale Epicerie du Val

avenue de la Gare Espace culturel Alain AUDIS Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

Venez confectionner et déguster de savoureuses gaufres à la carotte.
Et toujours Ferdinand avec ses délicieux produits locaux.   .

avenue de la Gare Espace culturel Alain AUDIS Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82  lepicerieduval@soliniort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation locale Epicerie du Val

L’événement Animation locale Epicerie du Val Pamproux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Pamproux (Deux-Sèvres)