Animation locale Nanteuil

devant l’école de Nanteuil Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24

Ferdinand vous propose de multiples denrées émanant notamment de plusieurs producteurs locaux. .

devant l’école de Nanteuil Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

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English : Animation locale Nanteuil

L’événement Animation locale Nanteuil Nanteuil a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Haut Val De Sèvre