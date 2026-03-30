Animation locale Nanteuil Nanteuil
Animation locale Nanteuil Nanteuil vendredi 3 avril 2026.
Animation locale Nanteuil
devant l’école de Nanteuil Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24
Ferdinand vous propose de multiples denrées émanant notamment de plusieurs producteurs locaux. .
devant l’école de Nanteuil Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation locale Nanteuil
L’événement Animation locale Nanteuil Nanteuil a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Nanteuil (Deux-Sèvres)
- La Rando qui claque Nanteuil VTT Passion Nanteuil 26 avril 2026
- 36h de Nanteuil Nanteuil 6 juin 2026