UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Cluse-et-Mijoux

Animation – Loups-garous La Cluse-et-Mijoux

jeudi 22 octobre 2026 · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Château de Joux
Ville
25300 La Cluse-et-Mijoux
Département
Doubs
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif enfant Tarif enfant

La Cluse-et-Mijoux

Animation – Loups-garous

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-22 2026-10-24 2026-10-29 2026-10-31

Redécouvrez le célèbre jeu des Loups-Garous de Thiercelieux, revisité sur la thématique du Château de Joux et dans l’ambiance frissonnante d’Halloween. À partir de 12 ans. Sur réservation.   .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95  contact@chateaudejoux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation – Loups-garous

L’événement Animation – Loups-garous La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à La Cluse-et-Mijoux (Doubs)