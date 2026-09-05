Animation – Loups-garous La Cluse-et-Mijoux
jeudi 22 octobre 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Animation – Loups-garous
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-24 2026-10-29 2026-10-31
Redécouvrez le célèbre jeu des Loups-Garous de Thiercelieux, revisité sur la thématique du Château de Joux et dans l’ambiance frissonnante d’Halloween. À partir de 12 ans. Sur réservation. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
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English : Animation – Loups-garous
L’événement Animation – Loups-garous La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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