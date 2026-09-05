Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

Animation – Loups-garous

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-24 2026-10-29 2026-10-31

Redécouvrez le célèbre jeu des Loups-Garous de Thiercelieux, revisité sur la thématique du Château de Joux et dans l’ambiance frissonnante d’Halloween. À partir de 12 ans. Sur réservation. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

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English : Animation – Loups-garous

L’événement Animation – Loups-garous La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS