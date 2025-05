Animation ludique et pédagogique pour les écoles d’Epernay au parc de l’Hôtel de Ville – Hôtel de Ville et son parc Épernay, 6 juin 2025 07:00, Épernay.

Marne

Animation ludique et pédagogique pour les écoles d'Epernay au parc de l'Hôtel de Ville
7 bis Avenue de Champagne
Épernay
Marne

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-06

2025-06-06

Le vendredi 6 juin, lors de créneaux de 2 heures, les enfants seront accueillis par les agents des services Espaces Verts, Médiathèques, Patrimoine et Transition écologique pour participer aux ateliers de sensibilisation suivants librement adaptés autour du thème national des RV aux Jardins Jardins de pierre, Pierres de jardins

– Atelier jeux collaboratifs avec le service Transition écologique

– Atelier lecture et création de sentinelles en pierres avec les Médiathèques

– Atelier découverte du patrimoine caché du parc de l’Hôtel de Ville avec les services Patrimoine et Fleurissement

– Atelier dessin sur pierres avec le service Entretien Espaces Verts

Inscriptions auprès du service Education. Closes. .

Hôtel de Ville et son parc 7 bis Avenue de Champagne

Épernay 51200 Marne Grand Est

