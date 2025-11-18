Animation ludique sur l’industrie Maison de Quartier du Val-Notre-Dame Argenteuil

Animation ludique sur l’industrie Mardi 18 novembre, 09h00 Maison de Quartier du Val-Notre-Dame Val-d’Oise

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

Maison de Quartier du Val-Notre-Dame 164 boulevard du général délambre Argenteuil 95100 Val-d'Oise Île-de-France

Animation de l’escape game du GIM avec les collège Eugénie Cotton et Albert Camus