Animation ludothèque Place des Fors Morlaàs

Informations pratiques

Morlaàs

Animation ludothèque

Place des Fors Bibliothèque Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:00:00

fin : 2026-12-09 17:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Des jeux pour tous les âges, des plus petits jusqu’aux adultes. .

Place des Fors Bibliothèque Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85 bibliotheque@mairie-morlaas.fr

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English : Animation ludothèque

L’événement Animation ludothèque Morlaàs a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran