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Animation ludothèque Place des Fors Morlaàs

mercredi 9 décembre 2026 · Place des Fors · Morlaàs

Animation ludothèque Place des Fors Morlaàs

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place des Fors
Adresse
Bibliothèque
Ville
64160 Morlaàs
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Morlaàs

Animation ludothèque

Place des Fors Bibliothèque Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 14:00:00
fin : 2026-12-09 17:00:00

Date(s) :
2026-12-09

Des jeux pour tous les âges, des plus petits jusqu’aux adultes.   .

Place des Fors Bibliothèque Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85  bibliotheque@mairie-morlaas.fr

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English : Animation ludothèque

L’événement Animation ludothèque Morlaàs a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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