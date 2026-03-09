Animation Ma planète vue d’en haut et vue d’en bas Bliiida Metz

Animation Ma planète vue d’en haut et vue d’en bas

Participez à une journée spatiale sur l’environnement.

Décollage immédiat pour regarder la planète à travers les yeux d’un astronaute et changer de point de vue sur la planète… tout en faisant la fête à la nature. À votre avis, comment est la terre quand on l’observe à plus de 400 km de haut ? C’est ce que vous allez découvrir à Ma planète vue d’en haut et vue d’en bas .

Au programme le témoignage de Michel Tognini, ancien astronaute, mais aussi un village des solutions. Concerts, marché des artisans, expositions, ferme pédagogique, food-trucks et même une chasse aux œufs et une tombola intergalactiques… autant d’activités pour toute la famille durant un long samedi festif. Décollage immédiat pour changer de point de vue sur l’avenir de la planète.Organisé par le Rotary Lorraine & Haute-Marne en lien avec le CNES (Centre National d’Études Spatiales) et de nombreux partenaires publics et privés, ce rendez-vous vous permettra d’assister à une conférence-débat le matin (nombre de places limitées) et/ou de profiter de toutes les animations dans le village des solutions à partir de la fin de matinée.

Les bénéfices seront versés à l’action internationale de vaccination des enfants contre la polio et à l’Allée de la paix, plantation de tilleuls entre Berlin et Paris.Envie de décoller en avance ?

Ne manquez pas le ciné-concert ET l’extraterrestre les 1er et 2 avril à 20h dans la Grande salle de l’Arsenal. Envie de prolonger le voyage ? Exposition Terre Vues du ciel par Virginie Clément du 4 au 30 avril à l’Eglise des Trinitaires.

Conférence à 09h00 (sur réservation). Certaines animations (chasse aux oeufs, ateliers) doivent être réservées à l’avance.Tout public

English :

Take part in an environmental space day.

Take off immediately to see the planet through the eyes of an astronaut and change your perspective on the planet? while celebrating nature. What do you think the earth looks like from a height of over 400 km? That’s what you’ll find out at My planet seen from above and below .

The program includes a testimonial by former astronaut Michel Tognini, as well as a village of solutions. Concerts, an artisans’ market, exhibitions, an educational farm, food-trucks and even an intergalactic egg hunt and tombola… activities for the whole family during a long, festive Saturday. Organized by Rotary Lorraine & Haute-Marne in association with CNES (Centre National d’Études Spatiales) and numerous public and private partners, this event will give you the opportunity to attend a conference-debate in the morning (limited number of places) and/or take advantage of all the activities in the solutions village from late morning onwards.

Profits will be donated to the international polio vaccination campaign for children, and to the Allée de la paix, a lime tree plantation between Berlin and Paris.Want to take off early?

Don’t miss the ciné-concert ET l’extraterrestre on April 1 and 2 at 8pm in the Grande salle de l’Arsenal. Want to extend your trip? Terre Vues du ciel exhibition by Virginie Clément from April 4 to 30 at the Eglise des Trinitaires.

Conference at 09:00 (reservation required). Certain activities (egg hunts, workshops) must be booked in advance.

