Animation Maître Chien pisteur

Cirque du Lys CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 13:45:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Rencontrez, Bertrand notre maître-chien et Ossau son chien d’avalanche qui vous fera découvrir son métier et les missions en station de ski.

Attention, cette animation n’est en aucun cas une démonstration de recherche en avalanche !

Animations gratuites susceptibles de modification ou annulation en fonction des conditions météorologiques.

Niveau piste bleu requis. Rendez vous à 13h45 sur le point info sur la terrasse.

.

Cirque du Lys CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet Bertrand, our dog handler, and Ossau, his avalanche dog, who will tell you all about his job and the missions he carries out in ski resorts.

Please note that this event is not a demonstration of avalanche search!

Free activities subject to change or cancellation depending on weather conditions.

Blue slope level required. Meet at 1.45pm at the info point on the terrace.

L’événement Animation Maître Chien pisteur Cauterets a été mis à jour le 2026-02-09 par OT de Cauterets|CDT65