ANIMATION MAÎTRE DU TEMPS Montpellier

ANIMATION MAÎTRE DU TEMPS Montpellier

ANIMATION MAÎTRE DU TEMPS Montpellier vendredi 18 juillet 2025.

ANIMATION MAÎTRE DU TEMPS

Fort Boyard Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Comme tous les mois, le Maître du Temps en personne vous offre l’opportunité le défier !

À la fin de chaque session de jeu, sélectionnez votre meilleur joueur pour un duel épique contre le Maître du Temps en personne ! Relevez le défi et tentez de remporter un billet d’entrée pour une nouvelle aventure à Fort Boyard Aventures !

Cette animation est valable dans tous les Fort Boyard Aventures.

Comme tous les mois, le Maître du Temps en personne vous offre l’opportunité le défier !

Le vendredi 18 juillet, prépare-toi à un défi épique contre Le Maître du Temps !

À la fin de chaque session de jeu, sélectionnez votre meilleur joueur pour un duel épique contre le Maître du Temps en personne ! Relevez le défi et tentez de remporter un billet d’entrée pour une nouvelle aventure à Fort Boyard Aventures !

Cette animation est valable dans tous les Fort Boyard Aventures. .

Fort Boyard Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

As he does every month, the Time Master himself offers you the opportunity to challenge him!

At the end of each game session, select your best player for an epic duel against the Time Master himself! Take up the challenge and you could win a ticket to a new adventure at Fort Boyard Aventures!

This animation is valid at all Fort Boyard Aventures locations.

German :

Wie jeden Monat bietet dir der Time Master selbst die Gelegenheit, ihn herauszufordern!

Wählen Sie am Ende jeder Spielsitzung Ihren besten Spieler für ein episches Duell gegen den Zeitmeister persönlich aus! Nehmen Sie die Herausforderung an und gewinnen Sie eine Eintrittskarte für ein neues Abenteuer in Fort Boyard Aventures!

Diese Animation ist in allen Fort Boyard Aventures gültig.

Italiano :

Come ogni mese, il Maestro del Tempo in persona vi offre la possibilità di sfidarlo!

Alla fine di ogni sessione di gioco, selezionate il vostro miglior giocatore per un epico duello contro il Maestro del Tempo in persona! Accettate la sfida e provate a vincere un biglietto per una nuova avventura a Fort Boyard Aventures!

Questa animazione è valida in tutti i Fort Boyard Aventures.

Espanol :

Como cada mes, el mismísimo Amo del Tiempo te da la oportunidad de desafiarle

Al final de cada sesión de juego, ¡elige a tu mejor jugador para un duelo épico contra el mismísimo Amo del Tiempo! ¡Acepta el desafío e intenta ganar un billete para una nueva aventura en Fort Boyard Aventures!

Esta animación es válida en todas las Aventuras de Fort Boyard.

L’événement ANIMATION MAÎTRE DU TEMPS Montpellier a été mis à jour le 2025-07-08 par 34 OT MONTPELLIER