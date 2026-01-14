Animation Manga-Ten Salle polyvalente de Puilboreau Puilboreau
Animation Manga-Ten Salle polyvalente de Puilboreau Puilboreau samedi 28 février 2026.
Animation Manga-Ten
Salle polyvalente de Puilboreau 17 rue Saint Vincent Puilboreau Charente-Maritime
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-02-28
MANGA-TEN L’EXPO 100% MANGA ET ANIMÉE ! Tu es fan d’anime, de manga, de jeux vidéo ou juste curieux ? MANGA-TEN arrive à Puilboreau pour un week-end unique, ouvert à tous les univers !
Salle polyvalente de Puilboreau 17 rue Saint Vincent Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 40 36 23 mangas.expo@gmail.com
English : Animation Manga-Ten
MANGA-TEN: THE 100% MANGA AND ANIME EXHIBITION! Are you a fan of anime, manga, video games or just curious? MANGA-TEN is coming to Puilboreau for a unique weekend, open to all worlds!
