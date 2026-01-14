Animation Manga-Ten Salle polyvalente de Puilboreau Puilboreau

Animation Manga-Ten

Salle polyvalente de Puilboreau 17 rue Saint Vincent Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-02-28

MANGA-TEN L’EXPO 100% MANGA ET ANIMÉE ! Tu es fan d’anime, de manga, de jeux vidéo ou juste curieux ? MANGA-TEN arrive à Puilboreau pour un week-end unique, ouvert à tous les univers !

mangas.expo@gmail.com

English : Animation Manga-Ten

MANGA-TEN: THE 100% MANGA AND ANIME EXHIBITION! Are you a fan of anime, manga, video games or just curious? MANGA-TEN is coming to Puilboreau for a unique weekend, open to all worlds!

