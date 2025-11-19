Animation maquillage 1944 Paris chez Douce Vague Carantec
Animation maquillage 1944 Paris chez Douce Vague Carantec mercredi 19 novembre 2025.
Animation maquillage 1944 Paris chez Douce Vague
10 Rue Maréchal Foch Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 17:00:00
fin : 2025-11-19 19:00:00
Date(s) :
2025-11-19
profitez d’un moment beauté unique à Doucz Vague
Découvrez les produits 1944 Paris et laissez-vous guider pour une mise en beauté personnalisée seule ou entre amies.
Prestation offerte pour l’achat de 2 produits (toutes gammes) ou 25€/personne.
Réservation par téléphone ou directement à l’institut. .
10 Rue Maréchal Foch Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 61 53 24
