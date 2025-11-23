Animation marche avec bâtons Centre SocioCulturel Melle

Animation marche avec bâtons

Centre SocioCulturel 8 place René Groussard Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Venez découvrir et apprendre la marche nordique (avec bâtons), avec Nathalie Hay spécialiste de la marche adaptée. La technique change de celle de la randonnée pédestre conventionnelle, et Nathalie se fera une joie de vous y initier dans le respect et la bonne humeur.

Bâtons spécifiques prêtés dans le cadre de l’activité.

Infos et inscription auprès du Centre Socioculturel 05 49 29 04 05 .

Centre SocioCulturel 8 place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05

