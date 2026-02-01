Animation Marché de créateur Central Hostel La Rochelle
Animation Marché de créateur Central Hostel La Rochelle dimanche 22 février 2026.
Animation Marché de créateur
Central Hostel 16 rue de l’Escale La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Le dimanche 22 février aura lieu un marché des créateurs à Central ! ✨ Pour cette édition, on accueille plein de beaux créateurs.
.
Central Hostel 16 rue de l’Escale La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 79 87 02 75 larochelle@centralhostel.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Sunday, February 22, Central will be hosting a designer market! For this edition, we’re welcoming a host of beautiful designers.
L’événement Animation Marché de créateur La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-12 par Nous La Rochelle