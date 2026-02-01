Animation Marché de créateur Central Hostel La Rochelle

Animation Marché de créateur

Central Hostel 16 rue de l'Escale La Rochelle

22 février 2026 10:00:00

18:00:00

2026-02-22

Le dimanche 22 février aura lieu un marché des créateurs à Central ! ✨ Pour cette édition, on accueille plein de beaux créateurs.

Central Hostel 16 rue de l’Escale La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 79 87 02 75 larochelle@centralhostel.fr

On Sunday, February 22, Central will be hosting a designer market! For this edition, we’re welcoming a host of beautiful designers.

