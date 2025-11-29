Animation Marché de Noël Le Grand Pré Langueux

Animation Marché de Noël

Le Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

L’Amicale Laïque des Écoles Publiques de Langueux organise son traditionnel Marché de Noël !

Au programme des festivités des exposants artisanaux, locaux, des créateurs, de la gourmandise, de la déco, des cadeaux, mais aussi, des activités pour les enfants !

Dimanche matin, sur place, vente de sapins en précommande ou selon stock disponible.

Cette année encore, le partenariat avec le Conseil Municipal des Enfants de la ville et le Téléthon est renouvelé. Le CME sera présent le samedi de 14 h à 17 h (gâteaux, maquillage). Une tombola des exposants est organisée au profit du Téléthon (merci à eux pour leur générosité !). .

