Animation Marché de Noël Salle Horizon Plédran

Salle Horizon Rue Jacques Prévert Plédran Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Retrouvez le Marché de Noël de Plédran à la salle Horizon !
Cette année encore, vous pourrez trouver des idées de cadeaux parmi les nombreux stands Arts et Artisanat présents tout au long du week-end.
Sans oublier la visite du Père Noël et des tours de calèche pour les familles, M. Hoplabulle et ses ballons fantaisistes et le stand de barbe à papa. Toutes les animations sont gratuites.
La buvette et restauration sont assurées par l’Association Pledr’En Danse. .
Salle Horizon Rue Jacques Prévert Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30
