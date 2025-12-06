Animation Marché de Noël Salle Horizon Plédran

Animation Marché de Noël

Salle Horizon Rue Jacques Prévert Plédran Côtes-d’Armor

Retrouvez le Marché de Noël de Plédran à la salle Horizon !

Cette année encore, vous pourrez trouver des idées de cadeaux parmi les nombreux stands Arts et Artisanat présents tout au long du week-end.

Sans oublier la visite du Père Noël et des tours de calèche pour les familles, M. Hoplabulle et ses ballons fantaisistes et le stand de barbe à papa. Toutes les animations sont gratuites.

La buvette et restauration sont assurées par l’Association Pledr’En Danse. .

