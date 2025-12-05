Animation Marché de Noël École Jean Ferrat Plérin
Animation Marché de Noël École Jean Ferrat Plérin vendredi 5 décembre 2025.
Animation Marché de Noël
École Jean Ferrat Rue Montesquieu Plérin Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
Artisans, créateurs et producteurs locaux.
Vin chaud et marrons grillés. Photos avec le Père Noël. .
École Jean Ferrat Rue Montesquieu Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32
