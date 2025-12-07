Animation Marché de Noël Salle Polyvalente Plœuc-L’Hermitage
Animation Marché de Noël Salle Polyvalente Plœuc-L’Hermitage dimanche 7 décembre 2025.
Animation Marché de Noël
Salle Polyvalente Le Paly Plœuc-L’Hermitage Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
Ce marché de Noël est organisé par l’Amicale Laïque Les Lutins. .
Salle Polyvalente Le Paly Plœuc-L’Hermitage 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32
