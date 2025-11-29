Animation Marché de Noël Salle municipale des Villes Moisan Ploufragan

Animation Marché de Noël

Salle municipale des Villes Moisan 2 Place d’Alsace Ploufragan Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

L’esprit de Noël plane sur Ploufragan avec ses exposants… Une partie des bénéfices est reversé au Ploufragan Téléthon.

Restauration sur Place .

