Animation Marché de Noël Salle des Fêtes Plourhan

Salle des Fêtes 1 Rue du Parc Plourhan Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Manège, pêche aux canards, père Noël à partir de 16 h 30.
40 exposants. .
Salle des Fêtes 1 Rue du Parc Plourhan 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32
