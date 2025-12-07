Animation Marché de Noël Salle des Fêtes Plourhan

Animation Marché de Noël

Salle des Fêtes 1 Rue du Parc Plourhan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Manège, pêche aux canards, père Noël à partir de 16 h 30.

40 exposants. .

Salle des Fêtes 1 Rue du Parc Plourhan 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32

L’événement Animation Marché de Noël Plourhan a été mis à jour le 2025-11-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme