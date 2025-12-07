Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation Marché de Noël

Animation Marché de Noël Salle des Fêtes Plourhan dimanche 7 décembre 2025.

Animation Marché de Noël

Salle des Fêtes 1 Rue du Parc Plourhan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Manège, pêche aux canards, père Noël à partir de 16 h 30.
40 exposants.   .

Salle des Fêtes 1 Rue du Parc Plourhan 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32 

