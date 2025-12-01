Animation Marché de Noël Ville Robert Pordic

Animation Marché de Noël

Ville Robert 12 Rue Louis Massignon Pordic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez vivre la magie de Noël à Pordic lors de notre marché de Noël organisé par l’école Sainte-Anne !

Au programme une ambiance chaleureuse et festive pour petits et grands

Une vingtaine d’exposants et d’artisans locaux pour vos idées cadeaux et décorations de fête

Des activités pour les enfants, ateliers et jeux

Le passage tant attendu du Père Noël

Une balade en calèche pour profiter de la féérie du moment

Et bien sûr, de quoi se régaler sur place soupe maison, galette saucisse, crêpes, vin chaud et autres gourmandises !

Venez nombreux partager un moment magique en famille ou entre amis et plonger dans l’esprit de Noël ! .

