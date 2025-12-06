Animation Marché de Noël EHPAD Quintin
Animation Marché de Noël
EHPAD 8 Rue de la Corderie Quintin Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Petite restauration sur place. vente de crêpes fabriquées sur place. .
EHPAD 8 Rue de la Corderie Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32
