Animation Marché de Noël EHPAD Quintin

Animation Marché de Noël

EHPAD 8 Rue de la Corderie Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Petite restauration sur place. vente de crêpes fabriquées sur place. .

EHPAD 8 Rue de la Corderie Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation Marché de Noël Quintin a été mis à jour le 2025-11-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme