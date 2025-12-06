Animation Marché de Noël Salle Polyvalente Saint-Brandan

Animation Marché de Noël

Salle Polyvalente Rue Sainte-Anne Saint-Brandan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Buvette et petite restauration. Des places exposants sont encore disponibles. Emplacement gratuit. Pour toute information, contacter la mairie. .

Salle Polyvalente Rue Sainte-Anne Saint-Brandan 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation Marché de Noël Saint-Brandan a été mis à jour le 2025-11-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme