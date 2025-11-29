Animation Marché de Noël Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc
Animation Marché de Noël
Place Octave Brilleaud Maison de Quartier Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Samedi 29 novembre
10h30 à 14h30 Crêperie Bleu-Marine
14h30 Balade vélo du Père Noël (départ Maison de Quartier)
16h30 Vin chaud (Maison de Quartier)
17h00 Dictée Festive (Café Bojangles sur réservation)
Dimanche 30 novembre:
10h à 18h Marché de Noël .
Place Octave Brilleaud Maison de Quartier Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32
