Animation Marché de Noël Saint-Brieuc

Animation Marché de Noël

10 Rue Amiral Courbet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Marché de créateurs dans une salle chauffée,

Forêt féerique et ses personnages de Noël,

Chalet du Père Noël (n’oubliez pas votre appareil photo),

Jeux de piste,

Contes de Noël (dimanche après-midi),

Vin chaud, chocolat chaud, crêpes, café. .

10 Rue Amiral Courbet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32

