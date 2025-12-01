Animation Marché de Noël Salle du Bûchon Trémuson

Animation Marché de Noël

Salle du Bûchon Rue du Buchon Trémuson Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Organisé par l’association des artisans, commerçants et industriels de Trémuson sous forme d’un village regroupant les différents exposants, avec une tombola gratuite et un duo de chanteurs de rue toute la soirée.

Un repas (jambon grillé) à emporter ou à déguster sur place sera aussi proposé (de préférence sur réservation par téléphone au 07 85 07 23 71). .

Salle du Bûchon Rue du Buchon Trémuson 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 94 17 32

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation Marché de Noël Trémuson a été mis à jour le 2025-11-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme