Animation Marchés fermiers des producteurs

Place Saint-Louis Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-22 2026-06-12 2026-07-03 2026-09-11

Sur la place Saint-Louis, la Ville de Metz et ses partenaires organisent la 5ème saison des Marchés fermiers des producteurs.

Les Marchés fermiers des producteurs c’est 17 stands de producteurs locaux (primeur, glacier, boulanger, vins AOC, fromager, charcutier, etc) en plein cœur de ville.

5 bons d’achat à gagner à chaque édition (sur les réseaux sociaux Ville de Metz)

Un partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Moselle, Moselle Attractivité, l’association du quartier Saint Louis et Ici Lorraine.Tout public

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Place Saint-Louis Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

On the Place Saint-Louis, the City of Metz and its partners organize the 5th season of Farmers’ Markets.

Les Marchés fermiers des producteurs means: 17 stalls of local producers (greengrocers, ice-cream makers, bakers, AOC wines, cheesemakers, pork butchers, etc.) right in the heart of the city.

5 vouchers to be won at each event (on the City of Metz social networks)

In partnership with the Moselle Chamber of Agriculture, Moselle Attractivité, the Saint Louis district association and Ici Lorraine.

L’événement Animation Marchés fermiers des producteurs Metz a été mis à jour le 2026-03-23 par AGENCE INSPIRE METZ