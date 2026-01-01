Animation Maria de Buenos-Aires d’A.Piazzolla et H.Ferrer Maison Régionale de la Mémoire du Grand Est Souvenir Français Metz

Animation Maria de Buenos-Aires d’A.Piazzolla et H.Ferrer

Maria de Buenos Aires est une sorte d’Ovni dans la production opératique. Elle raconte l’histoire d’une femme née dans les faubourgs de la ville. Elle y mène une vie marquée par le désir et la transgression qui la conduiront à la mort. Elle devient alors le centre d’un récit onirique et mystique d’El Duende, poète, épris de cette ombre blessée et par amour, la sauve.

15h à 16h15 Présentation de l’œuvre par J.P.Vidit, Président du Cercle Lyrique. Documents vidéos et audio.

16h15 à 16h30 Questions et échanges avec la salle.

16h30 à 17h (sous réserve) Présence de l’équipe artistique P.E.Fourny, mise en scène et V.Rouanet, direction musicale.Tout public

English :

Maria de Buenos Aires is a kind of UFO in opera production. It tells the story of a woman born on the outskirts of the city. Her life there is marked by desire and transgression, leading to her death. She then becomes the focus of a dreamlike, mystical tale told by El Duende, the poet who falls in love with this wounded shadow and saves her out of love.

3 4:15 pm: Presentation of the work by J.P.Vidit, President of Cercle Lyrique. Video and audio documents.

4.15pm to 4.30pm: Questions and discussion with the audience.

4:30 pm to 5 pm: (to be confirmed) Presence of the artistic team: P.E.Fourny, stage director and V.Rouanet, musical director.

