Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation masque monstre marin Citadelle Port-Louis

Animation masque monstre marin Citadelle Port-Louis mercredi 29 octobre 2025.

Animation masque monstre marin

Citadelle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 16:30:00

Date(s) :
2025-10-29

A l’approche d’Halloween, confectionnez des masques de monstres marins avec Lorène, artiste plasticienne et laissez votre imagination vous guider !
(si possible, venir avec une photographie de soi grimaçant !!)   .

Citadelle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation masque monstre marin Port-Louis a été mis à jour le 2025-10-21 par ADT 56