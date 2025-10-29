Animation masque monstre marin Citadelle Port-Louis
Animation masque monstre marin Citadelle Port-Louis mercredi 29 octobre 2025.
Animation masque monstre marin
Citadelle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
Date(s) :
2025-10-29
A l’approche d’Halloween, confectionnez des masques de monstres marins avec Lorène, artiste plasticienne et laissez votre imagination vous guider !
(si possible, venir avec une photographie de soi grimaçant !!) .
Citadelle Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animation masque monstre marin Port-Louis a été mis à jour le 2025-10-21 par ADT 56