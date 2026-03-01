Animation Matinée jeux de société Médiathèque Alexandre Breffort Fourchambault
Animation Matinée jeux de société
Médiathèque Alexandre Breffort Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
2 Jeux, 1 Ambiance ! rendez vous le samedi 7 mars de 10h à 12h à la salle Multimédia, à la Médiathèque de Fourchambault pour les ados et adultes, à partir de 14 ans.
Au programme deux jeux (narratif/imagé et un numéraire/logique).
Après 45–50 minutes et une collation, inversion des groupes pour la seconde heure.
Astuce venir accompagné d’un(e) ami(e) et connaître d’autres personnes, amateurs de jeux de société.
Entrée gratuite, sur réservation.
Ne manquez pas cette occasion pour vous divertir et vous amuser.
Infos et réservation au 03.86.60.87.89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr .
