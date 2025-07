Animation médiévale chez Foie Gras Robert Terrié Catus

Animation médiévale chez Foie Gras Robert Terrié Catus mercredi 30 juillet 2025.

Animation médiévale chez Foie Gras Robert

Terrié Foie Gras Robert Catus Lot

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 18:00:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-20

Venez découvrir la légende datant du Moyen-Age du « Chat de Catus », interprétée par une troupe de théâtre, constituée de bénévoles.

Cette animation se déroulera dans le cadre des visites de la ferme. Visites suivies du casse-croûte à base de produits de canards.

La réservation est obligatoire et concerne TOUTE la soirée.

18h00: Visite de la ferme

19h00: Casse-croûte à la ferme afin de déguster les produits à base de canard.

Pièce de théâtre 10 .

Terrié Foie Gras Robert Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 73 58

English :

Come and discover the medieval legend of the « Cat of Catus », performed by a volunteer theater troupe.

This animation will take place as part of the farm visits. Tours followed by a snack based on duck products.

Reservations are required for the ENTIRE evening.

German :

Entdecken Sie die aus dem Mittelalter stammende Legende der « Katze von Catus », die von einer Theatergruppe, die aus Freiwilligen besteht, aufgeführt wird.

Diese Animation findet im Rahmen der Besuche des Bauernhofs statt. Im Anschluss an die Besichtigung gibt es einen Imbiss mit Entenprodukten.

Die Reservierung ist obligatorisch und betrifft den GESAMTEN Abend.

Italiano :

Venite a scoprire la leggenda medievale del « Gatto di Catus », interpretata da una compagnia teatrale composta da volontari.

Questa attività si svolgerà durante le visite alla fattoria. Le visite sono seguite da una merenda a base di prodotti d’anatra.

La prenotazione è obbligatoria per l’intera serata.

Espanol :

Venga a descubrir la leyenda medieval del « Gato de Catus », representada por una compañía de teatro de voluntarios.

Esta actividad tendrá lugar durante las visitas a la granja. Visitas seguidas de una merienda a base de productos de pato.

Reserva obligatoria para TODA la velada.

