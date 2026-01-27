Animation Micro-Folie Le Carnaval des Animaux Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe
Animation Micro-Folie Le Carnaval des Animaux
Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Animation Micro-Folie organisée par la municiaplité de Fresnay-sur-Sarthe.
Pars à la découverte de tableaux d’animaux, puis installe-toi confortablement pour la projection du spectacle Le Carnaval des animaux ! Une aventure musicale pleine de surprises, créée par le Théâtre National de Bretagne sur la musique de Camille Saint-Saëns.
Durée 1h30 environ. À partir de 6 ans.
Réservation au 07 56 43 06 34. .
Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34
English :
Micro-Folie animation organized by the Fresnay-sur-Sarthe municipality.
