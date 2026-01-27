Animation Micro-Folie Le Carnaval des Animaux Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe

Animation Micro-Folie Le Carnaval des Animaux

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Animation Micro-Folie organisée par la municiaplité de Fresnay-sur-Sarthe.

Pars à la découverte de tableaux d’animaux, puis installe-toi confortablement pour la projection du spectacle Le Carnaval des animaux ! Une aventure musicale pleine de surprises, créée par le Théâtre National de Bretagne sur la musique de Camille Saint-Saëns.

Durée 1h30 environ. À partir de 6 ans.

Réservation au 07 56 43 06 34. .

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

English :

Micro-Folie animation organized by the Fresnay-sur-Sarthe municipality.

