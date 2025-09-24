Animation « Mille millions de mille chimères » Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Animation « Mille millions de mille chimères » Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Jeune Public, En famille

La médiathèque propose l’animation pour le jeune public « Mille millions de mille chimères » mercredi 24 septembre de 10h à 18h. À la manière d’un sculpteur ou d’un architecte, vous pourrez expérimenter, assembler et fabriquer la créature de vos rêves.À la médiathèque de Saint-Aignan de Grand Lieu, venez réaliser en famille vos chimères. Pour cela, près de 200 pièces en carton imprimées en sérigraphie figurant différentes parties de corps d’animaux; corps, têtes, pattes, queues, cornes, ailes, pinces vous seront fournies.Plus d’informations auprès de la médiathèque au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 0240264455 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr