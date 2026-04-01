Animation Mini-Stages Dessin & BD Enfants & Ados Place du 14 juillet La Rochelle
Animation Mini-Stages Dessin & BD Enfants & Ados Place du 14 juillet La Rochelle jeudi 9 avril 2026.
La Rochelle
Animation Mini-Stages Dessin & BD Enfants & Ados
Place du 14 juillet Centre Social et Culturel Les Salines La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Par séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16
Mini-Stages d’avril Dessin & BD à la carte
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Place du 14 juillet Centre Social et Culturel Les Salines La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 41 25 52 lamisseb@gmail.com
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April Mini-Courses Drawing & Comics à la carte
L’événement Animation Mini-Stages Dessin & BD Enfants & Ados La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-26 par Nous La Rochelle
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