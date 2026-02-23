Animation Mission manoir 2.0 Asnières-sur-Vègre

Animation Mission manoir 2.0

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

De la photo à la fresque numérique photographiez, assemblez et réinventer la fresque du manoir en collage digital.

À partir de 5 ans

En continu toute l’après-midi

Par la Microfolie de Sablé-sur-Sarthe .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

From photo to digital fresco: photograph, assemble and reinvent the mansion’s fresco as a digital collage.

