Animation Mission manoir 2.0 Asnières-sur-Vègre
Animation Mission manoir 2.0 Asnières-sur-Vègre mardi 14 avril 2026.
Animation Mission manoir 2.0
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
De la photo à la fresque numérique photographiez, assemblez et réinventer la fresque du manoir en collage digital.
À partir de 5 ans
En continu toute l’après-midi
Par la Microfolie de Sablé-sur-Sarthe .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
English :
From photo to digital fresco: photograph, assemble and reinvent the mansion’s fresco as a digital collage.
