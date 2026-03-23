Animation Mission spéciale Pâques à la Cité de la Voile Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient
Animation Mission spéciale Pâques à la Cité de la Voile Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient samedi 4 avril 2026.
Animation Mission spéciale Pâques à la Cité de la Voile
Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Cité de la voile Eric Tabarly Lorient Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
À l’occasion du week-end de Pâques, la Cité de la Voile vous propose, dans le cadre de votre visite, de résoudre des énigmes.
Un équipage de poulettes prépare son départ en mer, mais leur bateau n’est pas encore complètement équipé. Il manque 5 éléments indispensables avant de pouvoir prendre le large.
Votre mission ? Parcourir la Cité de la Voile et résoudre 5 énigmes cachées dans les différents espaces pour retrouver ces objets.
Réfléchissez bien… car à la clé, une récompense chocolatée vous attend !
Informations pratiques
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril 2026
de 10h à 18h
Inclus dans la visite de la Cité de la Voile .
Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Cité de la voile Eric Tabarly Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 2 97 65 56 56
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English :
L’événement Animation Mission spéciale Pâques à la Cité de la Voile Lorient a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 56
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