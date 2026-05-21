Animation Module de sensibilisation aux gestes qui sauvent Centre Horticole municipal La Rochelle
Animation Module de sensibilisation aux gestes qui sauvent Centre Horticole municipal La Rochelle samedi 13 juin 2026.
La Rochelle
Animation Module de sensibilisation aux gestes qui sauvent
Centre Horticole municipal 24 rue de la bergerie La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Gestes qui sauvent module de sensibilisation de 2H gratuit sur inscription
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Centre Horticole municipal 24 rue de la bergerie La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 73
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English :
First aid: 2-hour awareness module free with registration
L’événement Animation Module de sensibilisation aux gestes qui sauvent La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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