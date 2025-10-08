Animation Monseigneur a disparu ! La Rochelle

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-10-08 10:15:00

Venez mener l’enquête en famille dans les tours de La Rochelle !

Tour de la Lanterne rue sur les murs La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Monseigneur a disparu !

With family or friends, come and discover Liberté conditionnelle: the first escape game imagined and designed for the towers of La Rochelle, and more specifically for the Lanterne Tower.

German : Veranstaltung Monseigneur a disparu !

Entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden Liberté conditionnelle: das erste Escape Game, das für die Türme von La Rochelle und insbesondere für den Turm der Laterne erdacht und konzipiert wurde.

Italiano :

Venite a scoprire con la vostra famiglia le torri di La Rochelle!

Espanol : Evento Monseigneur a disparu !

En familia o entre amigos, venga a descubrir Liberté conditionnelle: el primer juego de escape imaginado y diseñado para las torres de La Rochelle, y más concretamente para la Torre Lanterne.

