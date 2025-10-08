Animation Monseigneur a disparu ! La Rochelle
Animation Monseigneur a disparu ! La Rochelle mercredi 8 octobre 2025.
Animation Monseigneur a disparu !
Tour de la Lanterne rue sur les murs La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 10:15:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Venez mener l’enquête en famille dans les tours de La Rochelle !
.
Tour de la Lanterne rue sur les murs La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Event Monseigneur a disparu !
With family or friends, come and discover Liberté conditionnelle: the first escape game imagined and designed for the towers of La Rochelle, and more specifically for the Lanterne Tower.
German : Veranstaltung Monseigneur a disparu !
Entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden Liberté conditionnelle: das erste Escape Game, das für die Türme von La Rochelle und insbesondere für den Turm der Laterne erdacht und konzipiert wurde.
Italiano :
Venite a scoprire con la vostra famiglia le torri di La Rochelle!
Espanol : Evento Monseigneur a disparu !
En familia o entre amigos, venga a descubrir Liberté conditionnelle: el primer juego de escape imaginado y diseñado para las torres de La Rochelle, y más concretamente para la Torre Lanterne.
L’événement Animation Monseigneur a disparu ! La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-04 par La Rochelle Tourisme