Animation Monument jeu d'enfant Tour de la Lanterne Rue sur les murs La Rochelle samedi 18 octobre 2025.

Tour de la Lanterne Rue sur les murs Tour de la Chaîne Cours des Dames La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 9.5 EUR

= Billet d’entrée aux tours

Début : 2025-10-18

Fin : 2025-10-19

2025-10-18

Les animations « Monument jeu d’enfant » reviennent à la Tour de la Chaîne !

Tour de la Lanterne Rue sur les murs Tour de la Chaîne Cours des Dames La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 33 14 educatif.tourslarochelle@monuments-nationaux.fr

English : Event Monument jeu d’enfant

The « Monument jeu d’enfant » events return to the Tour de la Chaîne!

German : Veranstaltung Monument jeu d’enfant

Die Animationen « Monument jeu d’enfant » kehren zum Tour de la Chaîne zurück!

Italiano :

Tornano gli eventi « Monument jeu d’enfant » al Tour de la Chaîne!

Espanol : Evento Monument jeu d’enfant

¡Vuelven las pruebas del « Monument jeu d’enfant » al Tour de la Chaîne!

