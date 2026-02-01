Animation Mortelle Adèle Rue des Tilleuls Trédaniel
Animation Mortelle Adèle Rue des Tilleuls Trédaniel vendredi 27 février 2026.
Animation Mortelle Adèle
Rue des Tilleuls Bibliothèque Trédaniel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:30:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Ouvert aux enfants dès 6 ans, sur inscription. .
Rue des Tilleuls Bibliothèque Trédaniel 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 56 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation Mortelle Adèle Trédaniel a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor